Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında deplasmanda Al Raed ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo’nun 1 gol 1 asist kaydettiği maçta Al Nassr rakibini 2-1 mağlup etti. Al Nassr bu sonuçla 11. galibiyetini alarak 38 puanla 3. sırada yer aldı. Al Raed - Al Nassr maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında Al Nassr ve Al Raed karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Al Nassr’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Cristiano Ronaldo 1 gol 1 asist yaparak galibiyetin mimarı oldu.
Goller dakika 35’ Cristiano Ronaldo, 47’ Nawaf Boushal ve 76’ Amir Sayoud’dan geldi.
Al Nassr bu sonuçla puanını 38’e yükselterek 3. sırada yer aldı.
Al Raed ise 14 puanla 15. sırada yer aldı.
AL RAED - AL NASSR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
Al Raed - Al Nassr maç özetini izlemek için TIKLAYIN.