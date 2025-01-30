Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında deplasmanda Al Raed ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo’nun 1 gol 1 asist kaydettiği maçta Al Nassr rakibini 2-1 mağlup etti. Al Nassr bu sonuçla 11. galibiyetini alarak 38 puanla 3. sırada yer aldı. Al Raed - Al Nassr maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında Al Nassr ve Al Raed karşı karşıya geldi.



2 /7 Karşılaşma Al Nassr’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



3 /7 Cristiano Ronaldo 1 gol 1 asist yaparak galibiyetin mimarı oldu.



4 /7 Goller dakika 35’ Cristiano Ronaldo, 47’ Nawaf Boushal ve 76’ Amir Sayoud’dan geldi.



5 /7 Al Nassr bu sonuçla puanını 38’e yükselterek 3. sırada yer aldı.



6 /7 Al Raed ise 14 puanla 15. sırada yer aldı.

