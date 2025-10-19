Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, 8 maç sonunda 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Joao Pereira'nın başındaki Alanyaspor ise 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Göztepe ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Corendon Alanyaspor - Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Göztepe'yi konuk ettiği altı Süper Lig maçının birini kazanan Alanyaspor (4B 1M), tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada Eylül 2018'de aldı (1-0).
Göztepe'nin 2017/18'den bu yana Süper Lig'de en fazla berabere kaldığı rakibi Alanyaspor (3G 6B 3M). Bu dönemde Akdeniz temsilcisinin ise daha fazla karşılaşmada yenişemediği bir rakibi bulunmuyor (6B; İstanbul Başakşehir & Çaykur Rizespor).
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı sekiz maçın dördünde rakipleriyle yenişemeyen Alanyaspor (2G 2M), ilk dokuz karşılaşmada beş beraberlik aldığı bir sezon yaşamadı.
Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bu sezon Süper Lig'de maç kaybetmeyen üç takımdan biri olan Göztepe (4G 4B), ilk dokuz karşılaşmasını namağlup geçtiği son sezonu 1967/68'de yaşadı (6G 3B).
Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor, iç sahada üst üste iki mağlubiyet aldığı son dönemin ilk karşılaşmasında da sarı-kırmızılılar ile karşılaşmıştı (Mart-Nisan 2025).
Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını kaybetmeyen Göztepe (3G 2B), dış sahada altı karşılaşmalık yenilmezlik serisi yakaladığı son dönemi Nisan-Ekim 1970 arasında geçirdi.
Süper Lig'de bu sezon ön alanda en fazla top kazanan takım olan Göztepe (73), bu şekilde ağları sadece bir kez havalandırabildi. Birinci bölgede kaybettiği toplarla kalesinde Alanyaspor'dan daha fazla gol gören bir ekip ise bulunmuyor (2; Kocaelispor & Fatih Karagümrük).
Süper Lig'deki son maçında Gençlerbirliği karşısında bir gol atan ve bir de asist yapan Ianis Hagi, Eylül 2019'dan (2 gol & 1 asist; Genk formasıyla) bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında bunu başardı.
Göztepe'nin bu sezon Süper Lig deplasmanlarında attığı altı golün üçünde payı bulunan Janderson (2 gol & 1 asist), İzmir temsilcisinin formasıyla ligde en fazla şut çeken (21) ve rakip ceza sahasında topla en çok buluşan (43) isim konumunda.
Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçı kaybetmedi (5G 4B). Kulüp tarihinde 10+ karşılaşmalık yenilmezlik serisi yakalayan tek çalıştırıcı Adnan Süvari (11 maç; Haziran-Kasım 1967).
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ALANYASPOR
1 Ertuğrul Taşkıran
3 Nuno Lima
5 Fidan Aliti
50 Ümit Akdağ
14 Ianis Hagi
27 İbrahim Kaya
42 Gaius Makouta
58 Maestro
88 Yusuf Özdemir
9 Steve Mounie
11 Ruan
GÖZTEPE
1 Mateusz Lis
2 Arda Okan Kurtulan
3 Allan Godoi Santos
5 Heliton
6 Rhaldney
15 Cherni
26 Malcom Bokele
20 Novatus Miroshi
30 Anthony Dennis
9 Juan
39 Janderson