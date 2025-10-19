Alanyaspor - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Süper Lig'de bu sezon ön alanda en fazla top kazanan takım olan Göztepe (73), bu şekilde ağları sadece bir kez havalandırabildi. Birinci bölgede kaybettiği toplarla kalesinde Alanyaspor'dan daha fazla gol gören bir ekip ise bulunmuyor (2; Kocaelispor & Fatih Karagümrük).



