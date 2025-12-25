Yeni Şafak
Alexander Sörloth için vize çıktı, bedeli dudak uçuklattı! Atletico Madrid ayrılık şartını belirledi

10:2825/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth’un takımdaki geleceğine dair stratejisini netleştirdi. Madrid ekibi, ara transfer döneminde Norveçli yıldızı öncelikli olarak kadroda tutmak istese de, kapıyı açık bıraktı. Sörloth için istenen bonservis bedeli ise belli oldu.

Atletico Madrid'de Alexander Sörloth’un devre arası transfer dönemindeki durumu netleşmeye başladı.


Radio Marca'da yorum yapan Matteo Moretto'nun haberine göre; İspanyol ekibinde beklenti, Norveçli golcünün ara transfer döneminde takımda kalması yönünde.


Ancak kulüp yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalini de masada tutuyor.


Atletico Madrid’in, Sörloth için belirlediği bonservis bedelinin 35-40 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.


Uygun şartların oluşması durumunda transfer görüşmelerine açık olan başkent temsilcisi, aksi halde sezonun geri kalan bölümünde Sörloth ile yola devam etmeyi planlıyor.


