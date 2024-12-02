THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes evinde Bayern Münih’i konuk edecek. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı. Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /8 THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

2 /8 Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

3 /8 Karşılaşma S SPORT ekranlarından naklen yayınlanacak.



4 /8 Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.



5 /8 Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı.



6 /8 Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı.



7 /8 Bayern Münih ise dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez kazanırken, 4 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.

