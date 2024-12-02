Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14:402/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes evinde Bayern Münih’i konuk edecek. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı. Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma S SPORT ekranlarından naklen yayınlanacak.


Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.


Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı.


Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı.


Bayern Münih ise dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez kazanırken, 4 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.


Alman temsilcisi ligde 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.

#Anadolu Efes
#Bayern Münih
#THY Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı