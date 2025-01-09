Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in adı transfer dedikodularına karıştı. Milli yıldızın, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gidebileceği öne sürülmüştü. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
Copa del Rey'de oynanan Deportiva Minera maçında Ancelotti'den formayı alan Arda Güler, 2 gol atarak şansı iyi değerlendirmişti.
Sık sık milli yıldızın fazla süre bulamadığı için Real Madrid'den ayrılacağı iddia ediliyordu.
Ancelotti'nin sezon başına kıyasla daha fazla süre verdiği Arda Güler, performansını da yukarı çekmeyi başardı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada Arda Güler'in geleceğine dair net ifadeler kullandı. İtalyan hocanın açıklamaları şöyle:
"Arda Güler çok iyi gidiyor şu anda. Çok iyi bir gelişme gösteriyor."
"Performansına odaklanmış durumda. Antrenmanda çok iyi."
"Bizce bu kulüpte çok iyi, önemli bir geleceği var."