Trendyol Süper Lig 9. haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Corendon Airlines Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz milli takımdan sakat dönmüştü. Ciddi bir sakatlığı olmadığı belirtilse de Barış Alper'in forma şansı bulup bulamayacağı maç günü netlik kazanacak. Peki, Osimhen Antalyaspor maçında oynayacak mı? İşte Antalyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri..

1 /13 Süper Lig'in lideri Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

2 /13 Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.



3 /13 Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



4 /13 Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.



5 /13 İki takım arasında geride kalan 56 maçta sarı-kırmızılılar 35, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



6 /13 Galatasaray'ın 108 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

7 /13 Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 16 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.



8 /13 Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.



9 /13 Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 34 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 16 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.



10 /13 Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan, Bahadır Öztürk ve Bünyamin Balcı sakatlıklarından dolayı kırmızı-beyazlı formayı giyemeyecekler. Erdal Rakip ve Djenepo'nun durumuna ise maç gününde karar verilecek.

11 /13 Galatasaray cephesinde ise Barış Alper Yılmaz milli takımdan sakat dönmüştü. Ciddi bir sakatlığı olmadığı belirtilse de Barış Alper'in forma şansı bulup bulamayacağı maç günü netlik kazancak.



12 /13 ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski, Soner Dikmen, Townsend, Safuri, Larsson, Gaich

