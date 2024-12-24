Galatasaray geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile karşılaştığı maçın ardından hakem Antonio Nobre’yi UEFA’ya şikayet etmişti. O günden sonra Şampiyonlar Ligi’nde maç almayan hakemin akıbeti belli oldu. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçında ne olmuştu? İşte detaylar.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Bayern Münih maçının ardından UEFA'ya şikayet ettiği Portekizli hakem Antonio Nobre'nin akıbeti belli oldu.
Galatasaray'ın özellikle Alphonso Davies'in oyundan atılmaması sebebiyle büyük tepki gösterdiği hakem Antonio Nobre, Bayern Münih - Galatasaray maçının ardından bir daha Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetemedi.
ANTONİO NOBRE’NİN KLASMANI DÜŞÜRÜLDÜ
Avrupa kupalarında çeşitli organizasyonlarda görev almaya devam eden Nobre, Bayern Münih - Galatasaray maçındaki hataları sonrasında 'Şampiyonlar Ligi hakemi' klasmanından düşürülmüş oldu.
GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇINDA NE OLMUŞTU?
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etmişti.
Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane'in ağlara gönderdiği topta yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı.
VAR sistemi arızalandı ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi.
Orta hakem Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uyması gerekirken VAR odasıyla iki kez konuşarak golü verdi.
Sarı-kırmızılılar yaşanılan olayın VAR protokolünü çiğnediğini belirterek UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık şikayette bulundu.