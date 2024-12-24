Galatasaray geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile karşılaştığı maçın ardından hakem Antonio Nobre’yi UEFA’ya şikayet etmişti. O günden sonra Şampiyonlar Ligi’nde maç almayan hakemin akıbeti belli oldu. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçında ne olmuştu? İşte detaylar.

1 /8 Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Bayern Münih maçının ardından UEFA'ya şikayet ettiği Portekizli hakem Antonio Nobre'nin akıbeti belli oldu.



2 /8 Galatasaray'ın özellikle Alphonso Davies'in oyundan atılmaması sebebiyle büyük tepki gösterdiği hakem Antonio Nobre, Bayern Münih - Galatasaray maçının ardından bir daha Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetemedi.



3 /8 ANTONİO NOBRE’NİN KLASMANI DÜŞÜRÜLDÜ

Avrupa kupalarında çeşitli organizasyonlarda görev almaya devam eden Nobre, Bayern Münih - Galatasaray maçındaki hataları sonrasında 'Şampiyonlar Ligi hakemi' klasmanından düşürülmüş oldu.



4 /8 GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etmişti.



5 /8 Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane'in ağlara gönderdiği topta yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı.

6 /8 VAR sistemi arızalandı ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi.



7 /8 Orta hakem Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uyması gerekirken VAR odasıyla iki kez konuşarak golü verdi.

