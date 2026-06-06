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Aral Şimşir Türkiye'de oynamak istediği takıma mesaj yolladı! "Gelirim" dedi

Aral Şimşir Türkiye'de oynamak istediği takıma mesaj yolladı! "Gelirim" dedi

09:536/06/2026, Cumartesi
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A Milli Takım'ın genç yeteneklerinden Aral Şimşir, Türkiye'de oynamak istediği takıma mesaj göndererek "Gelirim" dedi ve transferine yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'ın Danimarka'da yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir'i gündemine aldığı iddia edildi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılılara yolladığı mesaj ve takımı Midtjylland'ın istediği bonservise dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Aral Şimşir, kendisi için nabız yoklayan Galatasaray'a mesaj yolladı ve "Gelirim" dedi. 23 yaşındaki futbolcunun bu tutumu sonrası gözler kulüpler arasındaki görüşmelere çevrildi.

Midtjylland'ın Aral Şimşir için 20 milyon euro bonservis istediği belirtildi. Şimşir ile Fransız ekibi Lille'in de ilgilendiği ifade ediliyor.

Aral Şimşir geride bıraktığımız sezon Midtjylland formasıyla 54 maça çıktı. 23 yaşındaki sol kanat bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Aral Şimşir'in Danimarka ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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