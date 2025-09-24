Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler gibisi yok: 16 oldu

Arda Güler gibisi yok: 16 oldu

09:3124/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti. Maçta şık bir asist yapan Arda Güler, performansıyla beğeni topladı. Milli futbolcu ayrıca dikkati çeken bir istatistiğe de ulaştı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 54. dakikada Karl Etta Eyong ile farkı bire indirdiği karşılaşmada, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Başkent temsilcisi, 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkarırken, Levante 4 puanda kaldı.

Real Madrid'in Kylian Mbappe ile bulduğu 4. golde asisti Arda Güler yaptı.

Öte yandan İstatistik sitesi WhoScored'un aktardığına göre; Arda Güler, bu sezon 16 kez ile Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok kilit pas atan oyuncu oldu.

Arda Güler'in Levante maçındaki performansı

#La Liga
#Real Madrid
#Levante
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte yayın bilgileri