Arda Güler gibisi yok: 16 oldu

Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti. Maçta şık bir asist yapan Arda Güler, performansıyla beğeni topladı. Milli futbolcu ayrıca dikkati çeken bir istatistiğe de ulaştı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.
Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Ev sahibi ekibin 54. dakikada Karl Etta Eyong ile farkı bire indirdiği karşılaşmada, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Başkent temsilcisi, 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkarırken, Levante 4 puanda kaldı.
Real Madrid'in Kylian Mbappe ile bulduğu 4. golde asisti Arda Güler yaptı.
Öte yandan İstatistik sitesi WhoScored'un aktardığına göre; Arda Güler, bu sezon 16 kez ile Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok kilit pas atan oyuncu oldu.
Arda Güler'in Levante maçındaki performansı