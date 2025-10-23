Arda Güler gönülleri fethetti: İspanyolları duygulandırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid, evinde karşılaştığı Kenan Yıldız’lı Juventus’u 1-0 mağlup etti. Mücadele esnasında Arda Güler'in göstermiş olduğu bir davranış, İspanyolları duygulandırdı.

1 /7 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda İtalyan temsilcisi Juventus’u konuk etti.

2 /7 Real Madrid, 57. dakikada Jude Bellingham’ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

3 /7 Real Madrid’de mücadeleye 11’de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Eduardo Camavinga bıraktı.

4 /7 Arda Güler oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine yöneldi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

5 /7 Milli oyuncu daha sonra kulübe yanında oturan güvenlik güçleriyle de tokalaştı.

6 /7 Arda'nın güvenliklerle tokalaşması da İspanya'da gündem oldu.