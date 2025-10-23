Arda Güler gönülleri fethetti: İspanyolları duygulandırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid, evinde karşılaştığı Kenan Yıldız’lı Juventus’u 1-0 mağlup etti. Mücadele esnasında Arda Güler'in göstermiş olduğu bir davranış, İspanyolları duygulandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda İtalyan temsilcisi Juventus’u konuk etti.
Real Madrid, 57. dakikada Jude Bellingham’ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Real Madrid’de mücadeleye 11’de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Eduardo Camavinga bıraktı.
Arda Güler oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine yöneldi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Milli oyuncu daha sonra kulübe yanında oturan güvenlik güçleriyle de tokalaştı.
Arda'nın güvenliklerle tokalaşması da İspanya'da gündem oldu.
Sosyal medyada, milli oyuncunun herkese selam vermesinin İspanyolları duygulandırdığı ifade edildi.