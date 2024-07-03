Arda Güler iki dünya yıldızının rekorunu egale etti

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın golleri dakika 1’ ve 59’da Merih Demiral’dan geldi. Her iki golde de köşe vuruşunu kullanan genç yıldız Arda Güler bir asist kaydetti. Arda Güler bu maçın ardından iki dünya yıldızının rekorunu egale etti. Detaylar haberimizde.

1 / 9 A Milli Futbol Takımı EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.



2 / 9 Bizim Çocuklar maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.



3 / 9 Goller dakika 1. ve 59. dakikada Merih Demiral’dan geldi.



4 / 9 Arda Güler maçta 1 asist kaydetti.



5 / 9 Arda aynı zamanda iki dünya yıldızının rekorunu egale etti.



6 / 9 19 yaşındaki yıldız futbolcumuz, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu.

7 / 9 Bunu en son EURO 2004'te Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo gerçekleştirmişti.



8 / 9 Arda Güler, Gürcistan'ı mağlup ettiğimiz maçta turnuvadaki tek golünü atmıştı.