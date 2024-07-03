|
Spor

Arda Güler iki dünya yıldızının rekorunu egale etti

10:45 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:45 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın golleri dakika 1’ ve 59’da Merih Demiral’dan geldi. Her iki golde de köşe vuruşunu kullanan genç yıldız Arda Güler bir asist kaydetti. Arda Güler bu maçın ardından iki dünya yıldızının rekorunu egale etti. Detaylar haberimizde.

1/ 9

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.


2/ 9

Bizim Çocuklar maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.


3/ 9

Goller dakika 1. ve 59. dakikada Merih Demiral’dan geldi.


4/ 9

Arda Güler maçta 1 asist kaydetti.


5/ 9

Arda aynı zamanda iki dünya yıldızının rekorunu egale etti.


6/ 9

19 yaşındaki yıldız futbolcumuz, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu.

7/ 9

Bunu en son EURO 2004'te Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo gerçekleştirmişti.


8/ 9

Arda Güler, Gürcistan'ı mağlup ettiğimiz maçta turnuvadaki tek golünü atmıştı. 

9/ 9

Avusturya maçında ise Merih Demiral'in kaydettiği golün asistini yaptı.


#Arda Güler
#Türkiye
#EURO 2024
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mühendis maaşları güncellendi! 2024 Temmuz ayı mühendis maaşlarına ne kadar zam geldi, kaç TL oldu?