Arda Güler imzayı atıyor: Gelecek sezon forma giyeceği takım belli oldu

Real Madrid ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Güler'in yıllık kazancı ise 5.2 milyon euro. Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan yıldız oyuncu bu sezon toplamda 10 karşılaşmaya çıkarken 3 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.



