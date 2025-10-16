Yeni Şafak
Arda Güler imzayı atıyor: Gelecek sezon forma giyeceği takım belli oldu

15:2516/10/2025, Thursday
16/10/2025, Thursday
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler için sıcak gelişmeyi İspanya basını duyurdu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun imza atacağı açıklandı.

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler için eflatun-beyazlı yönetim harekete geçti.

Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle birlikte Real Madrid'in vazgeçilmezlerinden olan Arda Güler, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid milli oyuncu Arda Güler'in maaşına ciddi bir zam yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'in Arda Güler'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve bu konuda ilk adımı attığı belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine gelecek sezondan geçerli olmak üzere zam yapılacak.

Real Madrid ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Güler'in yıllık kazancı ise 5.2 milyon euro. Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan yıldız oyuncu bu sezon toplamda 10 karşılaşmaya çıkarken 3 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.


