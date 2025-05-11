Arda Güler maç başlamadan El Clasico tarihine geçti

İspanya'da bugün El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği bu dev maç, şampiyonluk için kritik öneme sahip. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıkacak. Milli yıldız böylece El Clasico'da sahaya 11'de çıkan ikinci Türk futbolcu olacak.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında bugün Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.
Barselona'daki Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.
Barcelona ve Real Madrid arasındaki El Clasico, şampiyonu belirlemede önemli olacak. Bitime 4 hafta kala lider Barcelona'nın 79, ikinci sıradaki Real Madrid'in ise 75 puanı bulunuyor.
Real Madrid'in Barcelona karşısındaki kadrosu belli oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i ilk 11'e yazdı.
Arda Güler böylece El Clasico tarihinde sahaya ilk 11 çıkan ikinci futbolcu olacak.
Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan maçlarda sahaya ilk 11'de çıkan ilk Türk futbolcu Hamit Altıntop olmuştu. O dönemde Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Hamit Altıntop'a 11'de görev vermişti.