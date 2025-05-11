Arda Güler maç başlamadan El Clasico tarihine geçti

İspanya'da bugün El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği bu dev maç, şampiyonluk için kritik öneme sahip. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıkacak. Milli yıldız böylece El Clasico'da sahaya 11'de çıkan ikinci Türk futbolcu olacak.

1 /6 İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında bugün Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.





2 /6 Barselona'daki Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.

3 /6 Barcelona ve Real Madrid arasındaki El Clasico, şampiyonu belirlemede önemli olacak. Bitime 4 hafta kala lider Barcelona'nın 79, ikinci sıradaki Real Madrid'in ise 75 puanı bulunuyor.

4 /6 Real Madrid'in Barcelona karşısındaki kadrosu belli oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i ilk 11'e yazdı.

5 /6 Arda Güler böylece El Clasico tarihinde sahaya ilk 11 çıkan ikinci futbolcu olacak.