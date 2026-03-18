Arda Güler'e yapılan faul Ömer Üründül'ü isyan ettirdi: Kasıtlı vuruyor!

Real Madrid, Manchester City karşısında iki maçı da kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Milli futbolcu Arda Güler performansıyla büyük beğeni topladı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon ise yorumcu Ömer Üründül'ün büyük tepkisini çekti.
İlk maçta sahasında Manchester City’yi 3-0 mağlup eden Real Madrid, deplasmandaki rövanşta da rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanyol devine galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Vinicius Junior kaydederken, Manchester City’nin tek golü Erling Haaland’dan geldi.
Karşılaşmada Manchester City, 20. dakikada Bernardo Silva’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11’de başladı ve sahadaki performansıyla büyük beğen topladı.
Manchester City'nin savunma oyuncusu Ruben Dias, maçta bir pozisyonda Arda Güler'e sert bir faul yaptı. Karşılaşmanın yorumcu koltuğunda bulunan Ömer Üründül, "Kasıtlı vuruyor, bir de kalk diyor" diyerek Portekizli futbolcuya tepki gösterdi.
Maçın ardından konuşan Arda Güler, turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Hem sahamızda hem burada kazandık. İnşallah kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı.
Genç yıldız, Elche karşısında attığı uzun mesafeli golle ilgili ise "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum" dedi.
21 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçında Romanya ile oynayacakları mücadeleyi kazanmak istediklerini belirterek, "İnşallah 2026 Dünya Kupası'na gidebiliriz. Hepimizin en büyük hayali o" dedi.
Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde muhtemel Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili soruya ise, "Kazanmak istiyoruz" yanıtını verdi.
Real Madrid, çeyrek finalde Bayern Münih-Atalanta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Alman ekibi ilk maçı 6-1 kazanmıştı.