Arda Güler'in brüt maaşı gündem oldu! İspanyollar o yıldızla kıyasladı

"İki kulüp arasındaki fark sadece ekonomik değil, aynı zamanda semboliktir. Real Madrid, genç transferlerini genellikle baştan itibaren rekabetçi maaşlarla güvence altına alır ve sözleşmeyi pazarlama, uluslararası tanıtım ve potansiyel bir gelecekteki satış da dahil olmak üzere kapsamlı bir yatırım olarak görür. Son yıllardaki mali durumu nedeniyle kısıtlanan Barcelona ise, özellikle La Masia'da veya rezerv takımda yetişen oyuncular için daha mütevazı bir maaş skalasını tercih etmiştir."