Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler Kulüpler Dünya Kupası'nda siftah yaptı: Ters ayağıyla golünü attı | VİDEO

Arda Güler Kulüpler Dünya Kupası'nda siftah yaptı: Ters ayağıyla golünü attı | VİDEO

22:5122/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Pachuca ile oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Arda Güler'in Pachuca'ya attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. hafta maçında Meksika ekibi Pachuca ile karşı karşıya geldi.


Real Madrid'de Asencio 7. dakikada mutlak gol pozisyonuna engel olduğu için direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Al Hilal karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan milli oyuncu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı.


20 yaşındaki yıldız oyuncu 43. dakikada ters ayağıyla attığı golle takımını 2-0'a öne geçirdi.

Arda Güler'in gol sonrası yaşadığı sevinç.

ARDA GÜLER'İN PACHUCA'YA ATTIĞI GOLÜ İZLE

Milli futbolcu, 60. dakikada yerini Luka Modric'e bıraktı.

#Real Madrid
#Arda Güler
#Pachuca
#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı var mı? ÖSYM açıklaması