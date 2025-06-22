Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Pachuca ile oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Arda Güler'in Pachuca'ya attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. hafta maçında Meksika ekibi Pachuca ile karşı karşıya geldi.
Real Madrid'de Asencio 7. dakikada mutlak gol pozisyonuna engel olduğu için direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Al Hilal karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan milli oyuncu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı.
20 yaşındaki yıldız oyuncu 43. dakikada ters ayağıyla attığı golle takımını 2-0'a öne geçirdi.
Arda Güler'in gol sonrası yaşadığı sevinç.
ARDA GÜLER'İN PACHUCA'YA ATTIĞI GOLÜ İZLE
Milli futbolcu, 60. dakikada yerini Luka Modric'e bıraktı.