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Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu

Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu

11:0626/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Valladolid maçının son bölümünde oyuna girdi. Aldığı kısa süreye rağmen yine olumlu işler yapan milli futbolcunun, Mbappe'nin penaltı golü sonrası verdiği görüntü ise dikkat çekti.

Real Madrid, La Liga'nın 21. haftasında deplasmanda Real Valladolid ile karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar, Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

Real Madrid, bu galibiyetle puanını 49 yaptı ve en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler'in 85. dakikada kusursuz kontrolünün ardından Luka Modric'e verdiği şık pas büyük beğeni topladı. Modric'in kaçırdığı bu gol pozisyonunda Arda'nın pası İspanyol taraftarlar tarafından çok kez paylaşıldı.

Arda Güler, takımının kazandığı penaltı öncesi ceza sahasında bomboş pozisyonda bir türlü pas alamamasına ise çok sinirlendi.

Arda Güler'in Mbappe'nin penaltı golü sonrası takım sevincine katılmaması dikkat çekti.

#La Liga
#Real Madrid
#Arda Güler
#Kylian Mbappe

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