Arda Turan sürpriz yenilgi sonrası konuştu: ‘Tüm sorumluluğu alıyorum‘

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın 90+4. dakikasında gelen gol, Ukrayna ekibini sahadan puansız gönderdi. Teknik Direktör Arda Turan, maç sonrası basın toplantısında yenilgiyi değerlendirdi.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Legia Varşova'ya mağlup oldu.


Ukrayna ekibi 90+4. dakikada yediği golle sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken maçın ardından Arda Turan açıklamalarda bulundu. Arda Turan şu ifadeleri kullandı:


"Öncelikle Legia'yı tebrik etmek istiyorum. Bir takım sizi yenerse, muhtemelen sizden daha doğru şeyler yapmışlardır. Biz ise oyun planımıza sadık kalmaya çalıştık ama maçın başında mücadeleci tarzımız ve konsantrasyon seviyemiz yeterli değildi.


Yediğimiz golden sonra taç atışlarını kullanmakta çok yavaştık, faullerden sonra ayağa kalkmakta da yavaştık. Kaybeden bir takımın davranışı gibi görünmüyordu. Soyunma odasında oyuncularıma bunu anlattım ve ardından oyunun kontrolünü ele aldık.


İkinci yarıdaki oyun seviyesinden gurur duyuyorum çünkü hücumda 18-19 yaşında gençlerimiz vardı. Geleceğimizi oluşturan bir takımdı. Harika oynadılar ama kritik anlarda doğru hareket etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. 

Biz de bunun üzerinde çalışıp gelişeceğiz. Yenilgiye gelince, tüm sorumluluğu alıyorum ama aynı zamanda gelecekte telafi edebileceğimiz bir yenilgiydi. Gelecek konusunda iyimseriz, bu yüzden Pazar günkü büyük maça hazırlanmaya ve odaklanmaya devam edeceğiz."


Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet-1 yenilgi aldı.


