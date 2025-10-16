Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Turan’a 2. Lig şoku: Spor dünyası şaşkına döndü!

Arda Turan’a 2. Lig şoku: Spor dünyası şaşkına döndü!

08:0116/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ukrayna’nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan önderliğinde beklenmedik bir karar alarak gelecek sezona Rusya 2. Ligi’nde hazırlanmaya başladı.

Ukrayna futbolunun köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk, şaşırtıcı bir kararla gelecek sezon Rusya 2. Ligi'nde mücadele etmesi gündeme geldi. 

Sport Baza'nın haberine göre teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna kulübünün, lisans ve başvuru işlemlerini tamamlayarak Rusya Futbol Federasyonu'ndan onay aldığı öne sürüldü.


Haberde Shakhtar'ın, Rusya 2. Ligi'nde yer alacağı ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı belirtildi. 

Bu haber futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Shakhtar Donetsk'in Rusya Kupası'na katılmayacağı vurgulandı.


FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar göz önünde bulundurularak alınan bu karar doğrultusunda Shakhtar, Avrupa futbol organizasyonlarından men edilmemek adına Rusya Kupası'nda yer almayacak.


Shakhtar Donetsk'in bu adımı, hem spor dünyasında hem de siyasi düzlemde tartışma yaratması beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi.


#Arda Turan
#Shakhtar Donetsk
#Rusya 2. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı