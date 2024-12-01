Arda Turan'dan Okan Buruk'un 'Yattılar vakit geçirdiler' sözlerine tepki

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'un açıklamalarına cevap verdi.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Arda Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz'
"Kolay değil bu kadar büyük bir takıma karşı oynamak. Oyunu tutmaya çalıştık. Baskıyı biliyorduk, çözümler üretmeye çalıştık. Bol bol savunma arkasına birebir atıp boylarını uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk. Bazı karşılamalarda sıkıntılar yaşadık. Az pas yaptık. Oyundan memnunum. Oyun gidip geldikçe fırsatlar olacağını biliyorduk. Anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz, başka çaresi yok. Muhteşem mücadele verdi oyuncularım."
'Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz'
"Bulunduğumuz formanın hakkını sonuna kadar verdik. En nezaketli şekilde mücadele ettik. Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Üzücü ama biz sahada kalacağız. Çalışacağız. Ben alışığım hayatımda olmadığım yükleri almaya. Allah'a çok şükür buradan başımız dik çıktık."
'Hedefimiz ligde kalmak'
"Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Eğer ligde kalabilirsek gelişme fırsatımız olacak. Kadromuzu geliştireceğiz. Oyuncularımız çok kıymetli ama gelecekle ilgili planlar yapacağız."
Okan Buruk'un "Yattılar ve vakit geçirdiler" açıklamalarına cevap
"Okan abi Galatasaray tarihi için en büyük hocalardan biri. Onunla gurur duyuyoruz. Biz elimizden gelen en iyi iyi niyeti sağlamaya çalıştık. 6 dakika da uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın başını eğdirmem. Okan abi iyi dememiş."