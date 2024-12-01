Arda Turan'dan Okan Buruk'un 'Yattılar vakit geçirdiler' sözlerine tepki

Okan Buruk'un "Yattılar ve vakit geçirdiler" açıklamalarına cevap





"Okan abi Galatasaray tarihi için en büyük hocalardan biri. Onunla gurur duyuyoruz. Biz elimizden gelen en iyi iyi niyeti sağlamaya çalıştık. 6 dakika da uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın başını eğdirmem. Okan abi iyi dememiş."