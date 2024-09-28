Arda Turan'la ilgili flaş açıklama: 2 yıllık anlaşma sağladık

Play Spor'a konuşan Kulaksız şunları söyledi:





"Arda Turan'ın sözleşmesinde özel bir madde yok ama Arda hoca ile sözlü bir anlaşmamız var. Bu yıldan sonra en az 2 yıl daha Eyüpspor'da çalışacak. Kendisiyle konuşmamız bu şekilde. O da bu plana sadık şu an, biz de öyle."































































