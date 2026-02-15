Yeni Şafak
Asensio'nun maç sonu hamlesi Fenerbahçeli taraftarları coşturdu

15:3515/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Marco Asensio'nun karşılaşma sonrası yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük etkileşim aldı.

Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

İspanyol yıldızın karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin bir paylaşımını alıntılaması taraftarlarca büyük beğeni aldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası "Temel insan ihtiyaçları" başlıklı bir paylaşım yaptı ve bunları 3 maddede oksijen, su ve Marco Asensio olarak sıraladı.


Marco Asensio ise Fenerbahçe'nin bu tweetini alıntılayarak "4.'sü Fenerbahçe taraftarı olmak" ifadesini kullandı.

Yıldız futbolcunun bu hamlesi Fenerbahçeli taraftarları coştururken, paylaşım 4 milyondan fazla görüntülenme aldı.

