Asensio'nun maç sonu hamlesi Fenerbahçeli taraftarları coşturdu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Marco Asensio'nun karşılaşma sonrası yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük etkileşim aldı.
Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
İspanyol yıldızın karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin bir paylaşımını alıntılaması taraftarlarca büyük beğeni aldı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası "Temel insan ihtiyaçları" başlıklı bir paylaşım yaptı ve bunları 3 maddede oksijen, su ve Marco Asensio olarak sıraladı.
Marco Asensio ise Fenerbahçe'nin bu tweetini alıntılayarak "4.'sü Fenerbahçe taraftarı olmak" ifadesini kullandı.
Yıldız futbolcunun bu hamlesi Fenerbahçeli taraftarları coştururken, paylaşım 4 milyondan fazla görüntülenme aldı.