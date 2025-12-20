Aslan'ın orta sahasına sürpriz aday: Kocaelispor'un parlayan yıldızı için ilk teklif hazırlanıyor

Galatasaray, kış transfer dönemi için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Dış basında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, bonservisi Fransız ekibi Clermont Foot'ta olan ve şu an kiralık olarak Kocaelispor forması giyen Habib Keita'yı listesine aldı.

1 /4 Africafoot’un iddiasına göre Galatasaray, Kocaelispor’da kiralık olarak forma giyen Clermont Foot 63’ün genç orta saha oyuncusu Habib Keita’yı kış transfer dönemi için öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.



2 /4 23 yaşındaki futbolcunun, bu sezon Trendyol Süper Lig’de sergilediği performansla dikkat çektiği belirtildi. Keita, ligde 16 maça çıktı ve 2 asist yaptı.



3 /4 Habere göre Galatasaray, kış transfer döneminde Habib Keita’yı kadrosuna katmak için ilk teklifini sunmaya hazırlanıyor.

