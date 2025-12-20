Yeni Şafak
Aslan'ın orta sahasına sürpriz aday: Kocaelispor'un parlayan yıldızı için ilk teklif hazırlanıyor

14:0220/12/2025, Cumartesi
Galatasaray, kış transfer dönemi için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Dış basında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, bonservisi Fransız ekibi Clermont Foot'ta olan ve şu an kiralık olarak Kocaelispor forması giyen Habib Keita'yı listesine aldı.

Africafoot’un iddiasına göre Galatasaray, Kocaelispor’da kiralık olarak forma giyen Clermont Foot 63’ün genç orta saha oyuncusu Habib Keita’yı kış transfer dönemi için öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.


23 yaşındaki futbolcunun, bu sezon Trendyol Süper Lig’de sergilediği performansla dikkat çektiği belirtildi. Keita, ligde 16 maça çıktı ve 2 asist yaptı.


Habere göre Galatasaray, kış transfer döneminde Habib Keita’yı kadrosuna katmak için ilk teklifini sunmaya hazırlanıyor.


Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam etmesine rağmen, Clermont Foot satışa sıcak bakıyor.


