Atletico Madrid maçı sonrasında 2 transfer birden: Galatasaraylıları heyecanlandıran isim

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol takımı Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde ilk beraberliğini alarak puanını 10’a yükseltti.
Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak’ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.
Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen, taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Osimhne şu ifadeleri kullandı:
“Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım.”
“Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. “
“Onyedika, çok iyi bir oyuncu. Çok akıcı bir şekilde oynuyor. Buraya gelirse birçok katkı sağlar. Çok yetenekli bir oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim.”