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Avrupa devi hacklendi: Arda Güler'i transfer ettiler

Avrupa devi hacklendi: Arda Güler'i transfer ettiler

16:1421/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa'nın dev kulübü, sosyal medya hesabından Arda Güler'le anlaşıldığını duyurdu ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu.

İtalyan temsilcisi Juventus'un İngilizce hesabından milli futbolcunun transfer edildiğine dair bir paylaşım yapıldı.

Ancak kısa süre sonra Juventus'un ana hesabı, İngilizce edisyonunun hacklendiğini duyurdu.

Bu olay sosyal medyada gündem oldu.

19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada skor üretemedi.

Milli formayla 16 maça çıkan Arda, 3 gole imzasını attı.

#Arda Güler
#Real Madrid
#Juventus

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