UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray, 7. hafta müsabakalarını oynadı. Beşiktaş evinde ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerken Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk edecek. Futbolseverler, Galatasaray ve Beşiktaş maçları sonrası Avrupa Ligi'nde oluşan puan durumunu merak ediyor. Peki, Avrupa Ligi güncel puan durumu nasıl? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte tüm bu soruların yanıtları...

1 /11 UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta müsabakalarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

2 /11 Galatasaray, salı günü sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalıp sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

3 /11 Beşiktaş ise dün sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

4 /11 Öte yandan Fenerbahçe de bu akşam evinde Olympique Lyon ile karşılaşacak.

5 /11 Temsilcilerimizin elde ettiği puanlar ve Avrupa Ligi'ndeki sıralaması merak ediliyor.

6 /11 8 maç sonunda ilk 8'de yer alan takımların direkt olarak bir üst tura yükseleceği Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 13 puanla 5. sırada yer alıyor.

7 /11 Beşiktaş ise puanını 9'a yükselterek 18. sırada yükseldi.

8 /11 Öte yandan 7. maçını henüz oynamayan Fenerbahçe 8 puanla 22. sırada bulunuyor.

9 /11 Play-off'a kalabilmek için 9-24 arasında yer almak gerekiyor.

10 /11 İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE 7. HAFTA İTİBARIYLA PUAN DURUMU - 1