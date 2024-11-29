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Az Alkmaar-Galatasaray maçında skandal hata iddiası: VAR penaltıya bakmadı!

Az Alkmaar-Galatasaray maçında skandal hata iddiası: VAR penaltıya bakmadı!

00:3429/11/2024, الجمعة
G: 29/11/2024, الجمعة
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Az Alkmaar ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının son bölümünde tartışılan bir pozisyon yaşandı. Osimhen'in golü ofsayt sebebiyle sayılmazken pozisyondaki faulün incelenmediği ve muhtemel bir penaltının önüne geçildiği belirtildi.

Galatasaray'ın Az Alkmaar ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının son bölümünde tartışılan bir pozisyon yaşandı. Osimhen'in golü ofsayt sebebiyle sayılmazken pozisyondaki faulün incelenmediği ve muhtemel bir penaltının önüne geçildiği belirtildi.

Galatasaray'ın Az Alkmaar ile oynadığı maçın son bölümünde atılan gol öncesinde Davinson Sanchez'e faul yapıldığı belirtildi.

Osimhen sayılmayan golü sonrasında hakeme itirazlarda bulundu.

Galatasaray adına tek golü atan isim olan Osimhen, ofsaytta olmadığı ifade ederken sosyal medyada pozisyon öncesinde penaltı kararının verilmesi gerektiği aktarıldı.

Tartışılan pozisyonda Davinson'un rakibi tarafından çekilip indirildiği görülüyor.

Tartışılan pozisyonda Davinson'un rakibi tarafından çekilip indirildiği görülüyor. (2)

Hollanda'dan 1 puanla dönen Galatasaray, bu pozisyonda penaltı verilmesi halinde belki de 3 puan elde edebilirdi. Sarı kırmızılılar her şeye rağmen Avrupa Ligi'ndeki namağlup serisini devam ettirdi ve puanını 11'e yükseltti.

#Galatasaray
#Az Alkmaar
#Davinson Sanchez

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