Az Alkmaar-Galatasaray maçında skandal hata iddiası: VAR penaltıya bakmadı!

Hollanda'dan 1 puanla dönen Galatasaray, bu pozisyonda penaltı verilmesi halinde belki de 3 puan elde edebilirdi. Sarı kırmızılılar her şeye rağmen Avrupa Ligi'ndeki namağlup serisini devam ettirdi ve puanını 11'e yükseltti.