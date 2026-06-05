Aziz Yıldırım’dan flaş Merih Demiral yorumu: ‘Bir oyunlar oynanıyor’

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak tarihi başkanlık seçimi öncesinde tansiyon zirveye çıktı. Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı ve mevcut başkan adayı Aziz Yıldırım, canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Gündemdeki transfer iddialarından seçim vaatlerine kadar çok çarpıcı açıklamalara imza atan Yıldırım, rakiplerinin transfer stratejilerini sert bir dille eleştirdi.

1 /4 Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve mevcut başkan adayı Aziz Yıldırım, AA Spor Masası'na konuk oldu.

2 /4 Yıldırım, Hakan Safi’nin anlaşma sağladığı Merih Demiral için çarpıcı bir yorumda bulundu.

3 /4 Merih Demiral yorumu "Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı, iş mi bu diyor. Suudi Arabistan kulübü 2029'a kadar satmayacağız diyor. Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı!

