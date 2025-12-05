Yeni Şafak
Bahis soruşturmasını başlatan maç: 90 dakika boyunca şut çekilmedi

11:375/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturmasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde yer alan dosyalardan birinin ise Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşmasındaki şike iddiası olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması, 5 Aralık 2025 sabahı yeni bir operasyonla genişledi.


Sabah saatlerinde İstanbul merkezli eş zamanlı baskınlarda, futbol camiasından tanınmış isimler dahil toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Operasyonda 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı; kalanlar ise ifadeye çağrıldı. Soruşturma, MASAK raporları, banka hesap hareketleri, yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler ve açık kaynak analizlerine dayanıyor. uçlama, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" olarak belirtiliyor.


Ahmet Çakar'ın Gözaltısı ve Sağlık Kontrolü

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, dosya kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Çakar, eşi üzerinden bahis oynadığı iddialarıyla soruşturmanın odağında. Gözaltı sonrası Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için götürülen Çakar, muhabirlerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.


Çakar'ın yanı sıra eşi de operasyonda yakalandı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi; ifadeler devam ediyor.


Ankaraspor-Nazilli Belediyespor Maçı: Şike İddialarının Merkezi

Soruşturmanın kilit dosyalarından biri, 28 Nisan 2024'te oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup maçındaki Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşması. Maç, 0-0 berabere tamamlandı ve istatistikleriyle büyük tartışma yarattı.


90 dakika boyunca iki takım da kaleye şut çekmedi, sadece 2 korner atıldı, Ankaraspor 10 faul yaparken Nazilli 5 faul yaptı ve hakem tek kart göstermedi. Bahis verilerine göre, beraberliğe 30 bin 954 Euro (yaklaşık 1 milyon TL) oynanırken, Nazilli galibiyetine sadece 17 Euro bahis yapıldı ve bu oranlar şüphe çekti.

Savcılık, bu maçta "maç sonucunu etkileme" bulgularına ulaştı. Operasyon kapsamında:


Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan,

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu,

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya,

gibi isimler hakkında işlem başlatıldı.


Daha önce TFF tarafından Ağustos 2025'te PFDK'ye sevk edilen 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, "bahis oynama" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla 8 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası almıştı. Savcılık, bu dosya için yeni delillere (iletişim kayıtları, para transferleri) ulaştığını belirtiyor.


