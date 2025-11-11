Bahisten PFDK'ya sevk edilenler arasında tek yabancı oyuncu oldu

Türkiye liglerinde forma giyen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edilmiş, bu olay büyük yankı uyandırmıştı. Binlerce futbolcu içerisinde tek yabancı oyuncu olması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
1024 isim arasında tek yabancı futbolcu olması ise dikkat çekti.
Listede yer alan tek yabancı isim Süper Lig takımı Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao oldu.
Ocak 2020'de Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Senegalli futbolcu, Antalyaspor ve İstanbulspor'da da forma giydikten sonra Ocak 2024'te yeşil beyazlı takıma imza atmıştı.