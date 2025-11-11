Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bahisten PFDK'ya sevk edilenler arasında tek yabancı oyuncu oldu

Bahisten PFDK'ya sevk edilenler arasında tek yabancı oyuncu oldu

15:0911/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye liglerinde forma giyen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edilmiş, bu olay büyük yankı uyandırmıştı. Binlerce futbolcu içerisinde tek yabancı oyuncu olması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

1024 isim arasında tek yabancı futbolcu olması ise dikkat çekti.

 Listede yer alan tek yabancı isim Süper Lig takımı Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao oldu.

Ocak 2020'de Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Senegalli futbolcu, Antalyaspor ve İstanbulspor'da da forma giydikten sonra Ocak 2024'te yeşil beyazlı takıma imza atmıştı.

#Süper Lig
#Alassane Ndao
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1996 1998 2008 sigorta girişi olanın yüzünü güldürecek! EYT'siz 3600 4500 5400 primle emeklilik kadın erkek yaş tablosu çıktı