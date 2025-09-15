Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nu sildi

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama çok konuşuldu. Kerem'in açıklaması sonrası eski takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u En-Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.
Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar takım kaptanı Mert Hakan'a seslenerek "Mert Hakan Kerem'i buraya getir" şeklinde tezahürat yaptı. Mert Hakan da Kerem'i her iki tribüne götürerek oyuncuyu alkışlattı.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, karşılaşmanın 73. dakikasında yerini Nene'ye bıraktı.
Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü çocukluk aşkım, Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün, nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu" diye konuştu.
Bu açıklamasının ardından Galatasaray'dan yakın arkadaşı olan Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıkardı. Kerem'in de aynı şekilde Barış'ın sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktığı görüldü.