Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nu sildi

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü çocukluk aşkım, Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün, nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu" diye konuştu.