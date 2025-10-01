Barış Alper'den Liverpool maçına damga vuran görüntü: Penaltı sonrası bakın ne yaptı | VİDEO

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Barış Alper'in kazanılan penaltı sonrası yerden kalktıktan sonra kenara gelerek dikkat çeken bir harekete imza attı. İşte o anlar...

1 /5 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

2 /5 Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

3 /5 Dominik Szoboslai'nin müdahalesinin ardından yerde kalan Barış Alper Yılmaz takımına penaltıyı kazandıran isim olmuştu.

4 /5 Yılmaz'ın aldığı darbe sonrası yerden kalktıktan sonra saha kenarına geldi. Milli oyuncunun bileğinden çıkardığı cismi top toplayıcıya verdiği görüntülendi.