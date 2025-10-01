Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barış Alper'den Liverpool maçına damga vuran görüntü: Penaltı sonrası bakın ne yaptı | VİDEO

Barış Alper'den Liverpool maçına damga vuran görüntü: Penaltı sonrası bakın ne yaptı | VİDEO

01:041/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Barış Alper'in kazanılan penaltı sonrası yerden kalktıktan sonra kenara gelerek dikkat çeken bir harekete imza attı. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

Dominik Szoboslai'nin müdahalesinin ardından yerde kalan Barış Alper Yılmaz takımına penaltıyı kazandıran isim olmuştu.

Yılmaz'ın aldığı darbe sonrası yerden kalktıktan sonra saha kenarına geldi. Milli oyuncunun bileğinden çıkardığı cismi top toplayıcıya verdiği görüntülendi.

İşte penaltı sonrası Barış Alper'in kameralara yansıyan görüntüsü.

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Liverpool
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı