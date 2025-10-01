Barış Alper'den Liverpool maçına damga vuran görüntü: Penaltı sonrası bakın ne yaptı | VİDEO

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Barış Alper'in kazanılan penaltı sonrası yerden kalktıktan sonra kenara gelerek dikkat çeken bir harekete imza attı. İşte o anlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.
Dominik Szoboslai'nin müdahalesinin ardından yerde kalan Barış Alper Yılmaz takımına penaltıyı kazandıran isim olmuştu.
Yılmaz'ın aldığı darbe sonrası yerden kalktıktan sonra saha kenarına geldi. Milli oyuncunun bileğinden çıkardığı cismi top toplayıcıya verdiği görüntülendi.
İşte penaltı sonrası Barış Alper'in kameralara yansıyan görüntüsü.