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Spor

Başakşehir kazandı! Ülke puanı yükseldi

14:52 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:09 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i saf dışı bırakarak adını lige yazdırdı. Başakşehir'in galibiyeti sonrası UEFA ülke puanımız da yükseldi.

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Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic'i eleyerek adını yeni formatta lige yazdırdı.



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Başakşehir'in 2-0'lık galibiyeti, ülke puanına da olumlu yansıdı. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...









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1.İNGİLTERE - 85.874











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2.İTALYA - 75.418







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3.İSPANYA - 70.703









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4.ALMANYA - 68.035






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5.FRANSA - 55.665





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6.HOLLANDA - 52.733




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7.PORTEKİZ - 47.916



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8.BELÇİKA - 43.200





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9.ÇEKYA - 37.250

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10.TÜRKİYE - 35.800

#Başakşehir
#UEFA
#Ülke Puanı
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