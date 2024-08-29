Başakşehir kazandı! Ülke puanı yükseldi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i saf dışı bırakarak adını lige yazdırdı. Başakşehir'in galibiyeti sonrası UEFA ülke puanımız da yükseldi.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic'i eleyerek adını yeni formatta lige yazdırdı.
Başakşehir'in 2-0'lık galibiyeti, ülke puanına da olumlu yansıdı. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...
1.İNGİLTERE - 85.874
2.İTALYA - 75.418
3.İSPANYA - 70.703
4.ALMANYA - 68.035
5.FRANSA - 55.665
6.HOLLANDA - 52.733
7.PORTEKİZ - 47.916
8.BELÇİKA - 43.200
9.ÇEKYA - 37.250
10.TÜRKİYE - 35.800