Başakşehir'in golü ofsayt mıydı? Eski hakem Galatasaray maçındaki pozisyonu değerlendirdi

Başakşehir'in golü ofsayt mıydı? Eski hakem Galatasaray maçındaki pozisyonu değerlendirdi

21:2318/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig 9. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında verilen ofsayt kararı tartışma konusu oldu. 47. dakikada Shomuradov'un attığı gol 4 dakika inceledikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Eski Süper Lig hakemi pozisyonu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar 45+3. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir, Shomurodov'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Fakat gol, 4 dakika süren VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel, ofsayt kararını değerlendirdi. Bitnel, "Net teknoloji olmadan çıplak gözle bile ofsayt. Ne incelendi bu kadar anlamadım?" yorumunu yaptı.

Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golündeki VAR çizgisi.

