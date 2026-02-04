Yeni Şafak
Başkan resmen açıkladı: "Messi’yi 2027’de bu formayla göreceksiniz!"

17:094/02/2026, الأربعاء
Dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Lionel Messi, kariyerini başladığı yerde bitirmek için ilk somut adımı attı.

Arjantin’in köklü kulüplerinden Newell’s Old Boys, altyapısından yetişen Lionel Messi’yi yeniden kadrosuna katmak için çalışmalar yürütüyor.


Kulüp Başkanı Juan Manuel Medina, L'Equipe'e yaptığı açıklamalarda hedeflerinin Messi'ye 2027'nin ilk yarısında Newell’s forması giydirmek olduğunu söyledi.


Medina, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Leo'nun 2027'nin ilk yarısında Newell’s için oynaması adına çalışıyoruz. Ancak şu an için söylenecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.


Bu hayalin yalnızca kulüple sınırlı olmadığını vurgulayan Medina, projenin Messi'nin doğduğu şehir Rosario'yu, eyaleti ve Arjantin futbolunu kapsadığını belirtti.


"Bu proje Newell’s’ın ötesine geçiyor" diyen Medina, "Her şey, altyapı ve rekabetçi spor programı açısından neler sunabileceğimize bağlı" şeklinde konuştu.


Görüşmelerin yapıldığını ancak henüz net bir karar alınmadığını da sözlerine ekledi.


Dünya şampiyonu yıldız, 7 ile 13 yaşları arasında Newell’s Old Boys altyapısında forma giymişti. Messi’nin olası dönüşü, Rosario ve Arjantin futbolu için büyük bir sembolik anlam taşıyor.


