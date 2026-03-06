Başkan Volkan Demirel'i açıkladı: Kulübe davet ettik

Teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından yeni adresi merak edilen Volkan Demirel için sürpriz bir gelişme yaşandı. 44 yaşındaki çalıştırıcının eski takımına imza atmak üzere olduğu öğrenildi.
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 18 gün önce takımın başına getirdiği Levent Şahin ile 3 maçın sonunda karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.
Başkent ekibinin, Şahin sonrasında yeni teknik direktör adayının iki ay önce kendi isteğiyle kırmızı-siyahlı takımdaki görevinden ayrılan Volkan Demirel olduğu ve 44 yaşındaki teknik adama resmi teklif yapıldığı belirtildi.
Ajanspor'a konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Volkan Hoca’yı görüşmelerimizi tamamlamak üzere Ankara’ya davet ettik. Kendisi şu anda Ankara’ya geliyor" ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği'nde ekim ayında Hüseyin Eroğlu'ndan boşalan teknik direktör görevine getirilen Volkan Demirel, 6 maç sonunda kulüpte yaşanan başkan değişikliğinin ardından görevinden istifa etmişti.