Bayern gol oldu yağdı: Galatasaraylıların izlediği yıldız da boş geçmedi!

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Bayern Münih, Yeni Zelanda ekibi Auckland City ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısında rakibine 6 gol atan Alman ekibinde Galatasaraylıların merakla beklediği yıldızlar da boy gösterdi.
Bayern Münih, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynadığı ilk maçta Auckland City ile karşılaştı. Alman ekibi ilk yarısında rakibine 6 gol attı.
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar Sane'nin oynayıp oynamayacağı konusuyla ilgili meraklanmıştı.
İlk yarısını 6-0 önde kapatan Bayern Münih'te Auckland City'ye gol atan oyunculardan biri de Sacha Boey idi.
Galatasaraylıların bu yaz transfer döneminde takıma dönmesini beklediği Sacha Boey, mücadelede skoru 2-0'a getiren golü attı. Boey, attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı.
Sacha Boey, Bayern Münih'in Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk maçta takımı adına bir gol kaydetti.