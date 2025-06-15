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Bayern gol oldu yağdı: Galatasaraylıların izlediği yıldız da boş geçmedi!

Bayern gol oldu yağdı: Galatasaraylıların izlediği yıldız da boş geçmedi!

20:0715/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Bayern Münih, Yeni Zelanda ekibi Auckland City ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısında rakibine 6 gol atan Alman ekibinde Galatasaraylıların merakla beklediği yıldızlar da boy gösterdi.

Bayern Münih, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynadığı ilk maçta Auckland City ile karşılaştı. Alman ekibi ilk yarısında rakibine 6 gol attı.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar Sane'nin oynayıp oynamayacağı konusuyla ilgili meraklanmıştı.

İlk yarısını 6-0 önde kapatan Bayern Münih'te Auckland City'ye gol atan oyunculardan biri de Sacha Boey idi.

Galatasaraylıların bu yaz transfer döneminde takıma dönmesini beklediği Sacha Boey, mücadelede skoru 2-0'a getiren golü attı. Boey, attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Sacha Boey, Bayern Münih'in Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk maçta takımı adına bir gol kaydetti.

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