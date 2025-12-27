Yeni Şafak
Becao'nun Fenerbahçe'den ayrılık şartı şaşırttı

13:3227/12/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşirken kulübe veda etmesi gündemde olan Brezilyalı stoper Becao'nun, sarı-lacivertlilerden talebi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao da kadro dışı bırakılmıştı.

Birçok talibi olan futbolcunun transferinde en büyük engel yıllık maaşı. Deneyimli stoperin de ayrılığa yanaştığı ancak sarı-lacivertlilerden talebi olduğu aktarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve 1.8 milyon euro yıllık kazancı olan Rodrigo Becao, yönetimden kalan ücretinin tamamını istedi.

Ayrılığa sıcak bakan ve Brezilya ile İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek isteyen futbolcunun, yıllık ücretinin kalan yıllardaki bölümünü hiçbir kulübün ödemek istemediği ifade edildi.

Bu gelişme üzerine sarı-lacivertli kulübün maliyet hesaplaması yaptığı aktarıldı.

#Fenerbahçe
#Rodrigo Becao
#Transfer
