FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. haftasında Belçika ve Galler karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta 7 gol atıldı, Galler 3-0’dan döndü ve son sözü Kevin De Bruyne söyledi. Karşılaşma Belçika’nın 4-3’lük üstünlüğüyle tamamlandı. Belçika - Galler maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. hafta maçında Belçika ile Galler karşı karşıya geldi.
Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.
Belçika 15. dakikada Lukaku (P), 19. dakikada Tielemans ve 27. dakikada Doku ile 3 farklı öne geçti. Galler 45+7'de Wilson (P), 51. dakikada Thomas ve 69. dakikada Johnson ile eşitliği yakaladı.
88. dakikada Kevin De Bruyne maçın sonucunu tayin etti.
Bu sonuçla 2 maç eksiği bulunan Belçika puanın 4'e çıkardı. Galler ise 7 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki haftasında Belçika, Lihtenştayn'a konuk olacak. Galler ise Kazakistan deplasmanında 3 puan arayacak.
BELÇİKA - GALLER MAÇ ÖZETİ
Belçika - Galler maç özetini izlemek için TIKLAYIN.