FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. haftasında Belçika ve Galler karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta 7 gol atıldı, Galler 3-0’dan döndü ve son sözü Kevin De Bruyne söyledi. Karşılaşma Belçika’nın 4-3’lük üstünlüğüyle tamamlandı. Belçika - Galler maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. hafta maçında Belçika ile Galler karşı karşıya geldi.



2 /7 Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.



3 /7 Belçika 15. dakikada Lukaku (P), 19. dakikada Tielemans ve 27. dakikada Doku ile 3 farklı öne geçti. Galler 45+7'de Wilson (P), 51. dakikada Thomas ve 69. dakikada Johnson ile eşitliği yakaladı.



4 /7 88. dakikada Kevin De Bruyne maçın sonucunu tayin etti.



5 /7 Bu sonuçla 2 maç eksiği bulunan Belçika puanın 4'e çıkardı. Galler ise 7 puanda kaldı.



6 /7 Grubun bir sonraki haftasında Belçika, Lihtenştayn'a konuk olacak. Galler ise Kazakistan deplasmanında 3 puan arayacak.

