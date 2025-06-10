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Galler 3-0’dan döndü: Nefes kesen maçta son sözü Kevin De Bruyne söyledi | ÖZET

Galler 3-0’dan döndü: Nefes kesen maçta son sözü Kevin De Bruyne söyledi | ÖZET

07:2110/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. haftasında Belçika ve Galler karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta 7 gol atıldı, Galler 3-0’dan döndü ve son sözü Kevin De Bruyne söyledi. Karşılaşma Belçika’nın 4-3’lük üstünlüğüyle tamamlandı. Belçika - Galler maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. hafta maçında Belçika ile Galler karşı karşıya geldi.


Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.


Belçika 15. dakikada Lukaku (P), 19. dakikada Tielemans ve 27. dakikada Doku ile 3 farklı öne geçti. Galler 45+7'de Wilson (P), 51. dakikada Thomas ve 69. dakikada Johnson ile eşitliği yakaladı.


88. dakikada Kevin De Bruyne maçın sonucunu tayin etti.


Bu sonuçla 2 maç eksiği bulunan Belçika puanın 4'e çıkardı. Galler ise 7 puanda kaldı.


Grubun bir sonraki haftasında Belçika, Lihtenştayn'a konuk olacak. Galler ise Kazakistan deplasmanında 3 puan arayacak.


BELÇİKA - GALLER MAÇ ÖZETİ


Belçika - Galler maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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