UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 7. haftada Benfica evinde Barcelona’yı konuk edecek. Son haftalarda yedeğe çekilen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Di Maria'nın sakatlığının ardından Barcelona ve Famalicao maçlarında ilk 11'de yeniden sahne alabilecek. Peki, Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Portekiz Süper Lig ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Di Maria'nın sakatlanmasının ardından ilk 11'deki yerini yeniden alabilecek.
Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'nin en çok tercih ettiği isimlerden birisi olan tecrübeli futbolcu Di Maria, 27 maçta 13 gol ve 7 asist yaptı.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi Di Maria, uyluk sakatlığı nedeniyle ligde oynanacak Famalicao maçında yer almayacak.
Son haftalarda yedeğe çekilen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Di Maria'nın sakatlığının ardından Barcelona ve Famalicao maçlarında ilk 11'de yeniden sahne alabilecek.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
BENFİCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Benfica - Barcelona maçı 21 Ocak Salı günü saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.