Benzema’dan Ronaldo’ya olay sözler: Al-Hilal’e transferi sonrası attığı mesajı sızdırdılar!

07:4911/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Al-Hilal transferini engellemeye çalışan eski takım arkadaşı Ronaldo’ya Karim Benzema’dan tokat gibi yanıt geldi. Fransız yıldızın transferi sonrası eski takım arkadaşına attığı mesaj gündem oldu.

Suudi Arabistan'da kış transfer döneminin son gününde Al Hilal, Karim Benzema'ya talip oldu. Şampiyonluğun favorisi konumunda bulunan Al Hilal, Cristiano Ronaldo engeliyle karşılaştı.

Portekizli yıldız, Al Hilal'e Al Nassr'dan daha fazla destek verildiğini iddia ederek transferin iptalini istese de Karim Benzema, Al Hilal'e imzayı attı.

Ronaldo daha sonra Suudi Futbol Federasyonu yetkililerle yaptığı toplantıda isteklerini kabul ettirdi.


Karim Benzema, transferini engellemeye çalışan Real Madrid'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya mesaj attı. Fransız yıldızın mesajını Telegraph paylaştı.


Habere göre Benzema, Ronaldo'ya, "Daha yüksek bir maaş kazandım ve bir başka şampiyonluğu kazanma yolundayım” şeklinde mesaj gönderdi. 


Karim Benzema, Al Hilal ile ilk maçına Al Akhdoud maçı ile çıktı ve 6-0 kazanılan maçta hat-trick yaptı.


