Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi zemin endişesi: O görüntünün sebebi açıklandı!

Daltaban, "Mevsim geçişlerinde çimin daha güçlü olması adına yeni tohumlama yapılıyor. Tohumlama üstüne de kum atılıyor. Yarına (Cumartesi) kadar kumun çekeceğini düşünüyoruz. Zeminin altında herhangi bir sorun yok. Üstteki kum atılımı nedeniyle o tarz görüntüler oluştu. Zemini hem UEFA hem de TFF yetkilileri inceliyor. Bir sorun yok."dedi.



