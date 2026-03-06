Yeni Şafak
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi zemin endişesi: O görüntünün sebebi açıklandı!

14:366/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş - Galatasaray derbisine saatler kala stadyumun zemini tartışma konusu oldu. Rizespor maçında göze çarpan o görüntüler hakkında yönetimden flaş açıklama geldi.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.


Beşiktaş, derbiden önce hafta içinde kupada Rizespor'u sahasında ağırladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta zemin dikkat çekti ve derbi öncesi endişelere neden oldu.


Beşiktaş'tan zeminle ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hakan Daltaban, Ertan Süzgün'e açıklamalarda bulundu.


Daltaban, "Mevsim geçişlerinde çimin daha güçlü olması adına yeni tohumlama yapılıyor. Tohumlama üstüne de kum atılıyor. Yarına (Cumartesi) kadar kumun çekeceğini düşünüyoruz. Zeminin altında herhangi bir sorun yok. Üstteki kum atılımı nedeniyle o tarz görüntüler oluştu. Zemini hem UEFA hem de TFF yetkilileri inceliyor. Bir sorun yok."dedi.


Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


#Beşiktaş
#Galatasaray
#Süper Lig
