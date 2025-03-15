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Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili flaş hakem kararı

Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili flaş hakem kararı

17:5315/03/2025, السبت
G: 15/03/2025, السبت
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi yabancı-yerli hakem tartışmaları yaşanıyordu. Federasyonun konuyla ilgili kararını verdiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların ardından milli takım arasına girilecek. Milli takım arası dönüşünde ise ligde 29. hafta derbiye sahne olacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek ve mücadele 29 Mart'ta oynanacak.


NTV Spor'da yer alan habere göre ligde 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş-Galatasaray derbisini de yabancı hakem yönetecek.

Süper Lig'in kalan haftalarında derbi maçları kalıcı olarak, TFF Yönetim Kurulu kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun onayıyla yabancı hakemler tarafından yönetilecek.


29 Mart'taki Beşiktaş - Galatasaray Süper Lig maçında sahada yabancı hakem düdük çalacak. Yönetim kurulu bu kararı alırken herkese eşit olma ve adalet duygusunu gözetiyor.


#TFF
#Beşiktaş
#Galatasaray

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