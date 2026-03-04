Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? BJK GS maç bileti satışı için nefesler tutuldu!

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş’ın iç saha maçlarında uyguladığı standart prosedüre göre biletler genellikle karşılaşmadan 4-5 gün önce satışa sunuluyor. Bu çerçevede, 7 Mart’taki derbi için biletlerin maçtan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyordu. Ancak yoğun ilgi olacağı için bu maç öncesi muhtemelen 5 Mart’ta Passo platformu üzerinden satışa çıkarılması bekleniyor. Henüz açıklanma tarihi belirsizliğini koruyor.

Öncelikli satışların ise Passolig üyeleri, kombine sahipleri ve Beşiktaş taraftarları için daha erken tarihte başlaması bekleniyor. Resmi duyuruların Beşiktaş’ın resmi internet sitesi bjk.com.tr ve Passo üzerinden yapılacak. Şu an itibarıyla genel satış takvimi ve detaylara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.