Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? BJK GS maç bileti satışı için nefesler tutuldu!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi öncesi gözler bilet satış takvimine çevrildi. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 7 Mart’ta oynanacak kritik mücadele için taraftarlar, satışların başlayacağı tarihi öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbi için geri sayım sürerken, en çok merak edilen konu biletlerin satış tarihi oldu. Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması öncesinde taraftarlar, tribünde yer almak için bilet sürecine odaklandı.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak derbi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Beşiktaş ev sahipliği yapacak ve mücadele Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı ekip 46 puanla ligde 4. sırada bulunurken, Galatasaray ise 58 puanla lider konumda yer alıyor.
Oynanacak derbi mücadelesi bu haftanın en çok beklenen maçı olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, hem tribünlerde hem de ekran başında yoğun ilgi görecek. İstanbul’daki mücadelede stadyumun tamamen dolması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Beşiktaş’ın iç saha maçlarında uyguladığı standart prosedüre göre biletler genellikle karşılaşmadan 4-5 gün önce satışa sunuluyor. Bu çerçevede, 7 Mart’taki derbi için biletlerin maçtan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyordu. Ancak yoğun ilgi olacağı için bu maç öncesi muhtemelen 5 Mart’ta Passo platformu üzerinden satışa çıkarılması bekleniyor. Henüz açıklanma tarihi belirsizliğini koruyor.
Öncelikli satışların ise Passolig üyeleri, kombine sahipleri ve Beşiktaş taraftarları için daha erken tarihte başlaması bekleniyor. Resmi duyuruların Beşiktaş’ın resmi internet sitesi bjk.com.tr ve Passo üzerinden yapılacak. Şu an itibarıyla genel satış takvimi ve detaylara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.