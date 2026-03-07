Beşiktaş - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

G.SARAY'IN ÖN ALAN BASKISI, EN BÜYÜK SİLAHLARINDAN





Sarı-kırmızılı ekibin ön alanda yaptığı baskı sonrasında bulduğu goller hücum planında önemli yer tutuyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımına ileride Victor Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Noa Lang gibi futbolcularla rakip kaleci ve savunma oyuncularına şiddetli baskı yaptırıyor. Orta alanda Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina da ileride baskıya geride alan kapatarak destek veriyor.





Bu baskılar sonrasında Süper Lig'de 11 gol bulan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde ön alanda kazandığı toplarla en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor.



