Beşiktaş - Gençlerbirliği Maç Kadrosu ve İlk 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 17.00’de başlayacak. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı.
Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA EKSİK VAR MI, KİMLER SAKAT VE CEZALI?
Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.
Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören Uduokhai, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 lig maçında 6 kez sahadan galip ayrıldı.
Ligde rakibini söz konusu müsabakalarda 6 kez yenen Beşiktaş, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise rakibine mağlup oldu.
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet üstünlüğü, ev sahibi olduğu müsabakalarda da ön plana çıktı.
Siyah-beyazlı takım, sahasında yaptığı 47 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece 2 kez yenildi. Taraflar, 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini 2000-2001 sezonunda 3-0'lık skorla aldı. Ankara temsilcisi, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 1-0 yenerek ikinci kez sahadan galip ayrıldı.
Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 26 golüne engel olamadı. İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Öte yandan Beşiktaş, ayrıca Tüpraş Stadı'nın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile iç sahadaki bir mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham.
Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Hanousek, Göktan, Bashiru, Oğulcan, Franco, Niang.