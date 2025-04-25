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Beşiktaş - Hatayspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Beşiktaş - Hatayspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

12:1525/04/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 33. haftasında evinde Hatayspor’u konuk edecek.Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Siyah- beyazlılarda Muçi, Masuaku, Uduokhai, Zaynutdiov, Ricardo ve Necip sakatlıkları, Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Hatayspor'da ise Diack dışında eksik bulunmuyor. Peki, Beşiktaş - Hatayspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Beşiktaş - Hatayspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.


Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor.


Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.


Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, 49 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.


Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.


"Kara kartal", ligde ve kupada evinde oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.


Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 9 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı. Takımlar 4 kez beraberliği bozamazken, iki karşılaşmada ise Hatayspor sahadan galip ayrıldı.


"Kara kartal"ın 19 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir.


Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.


Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak.


BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇINDA KİMLER SAKAT VE CEZALI?


Beşiktaş'ta Muçi, Masuaku, Uduokhai, Zaynutdiov, Ricardo ve Necip sakatlıkları, Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Hatayspor'da ise Diack dışında eksik bulunmuyor.


BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Chemberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Mustafa, Rafa Silva

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Görkem, Boutobba, Bamgoye, Aboubakar




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