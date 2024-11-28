UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş evinde Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Maç TRT Spor ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta Ernest Muçi, karşılaşmada forma giyemeyecek. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Peki, Beşiktaş’ta Tel Aviv maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde karşı karşıya gelecek.
İsrail takımlarıyla oynadığı altı Avrupa kupası maçının hiçbirini kaybetmeyen Beşiktaş'ın (4G 2B), bu turnuvalarda temsilcilerine daha fazla rakip olup mağlubiyet almadığı bir ülke yok.
Türk takımlarına rakip olduğu ilk altı Avrupa kupası maçını kazanamayan Maccabi Tel Aviv (2B 4M), Sivasspor ile oynadığı son iki karşılaşmadan galip ayrıldı (2020/21 Avrupa Ligi).
Avrupa Ligi'nde çıktığı son iki maçı kazanan Beşiktaş (2-1 vs Malmö & 1-0 vs Lyon), bu turnuvada üst üste 3+ galibiyet aldığı tek seriyi Kasım 2011-Şubat 2012 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yakaladı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde puan alamayan iki takımdan biri olan Maccabi Tel Aviv (diğeri Dynamo Kiev), Avrupa kupalarındaki son dört maçının tamamını kaybetti ve Eylül-Aralık 2015 arasından (6 maç) bu yana tek sezondaki en uzun serisini yaşıyor.
Avrupa kupalarındaki son beş maçının üçünü kazanan Beşiktaş (2M; ön elemeler hariç), daha önceki 28 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitlemek istiyor (4G 4B 20M).
Bu sezon Avrupa Ligi'nde kalesinde en fazla beklenen gol değeri gören iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek: Maccabi Tel Aviv (9.8 xGA) & Beşiktaş (9.7 xGA). Geride kalan dört haftada kalesine bu iki ekipten daha fazla isabetli şut gelen bir takım bulunmuyor (31; Dynamo Kiev ile eşit).
Avrupa kupalarında çıktığı son dokuz maçta beş golde pay sahibi olan Ernest Muçi (4 gol & 1 asist), forma giydiği son karşılaşmada Malmö filelerini havalandırdı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla ikili mücadele (29) ve sahipsiz top kazanan (26) Beşiktaş oyuncusu konumundaki Gedson Fernandes (ön elemeler hariç), aynı zamanda siyah-beyazlı formayla en fazla çalım atan isim (8).
Osher Davida, Maccabi Tel Aviv'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı iki golde de pay sahibiydi (1 gol & 1 asist).
Giovanni van Bronckhorst, bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının tarihinde Beşiktaş'ın başında üst üste üç galibiyet alan ikinci yabancı teknik direktör olmak istiyor (Carlos Carvalhal).
BEŞİKTAŞ’TA MUÇİ OYNAYACAK MI?
Beşiktaş'ta Ernest Muçi, karşılaşmada forma giyemeyecek. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
2 Jonas Svensson
3 Gabriel Paulista
14 Felix Uduokhai
26 Arthur Masuaku
53 Emirhan Topçu
6 Al-Musrati
7 Milot Rashica
83 Gedson Fernandes
9 Semih Kılıçsoy
27 Rafa Silva
MACCABİ TEL AVİV
90 Roei Mashpati
4 Stav Lamkin
13 Raz Shlomo
18 Nemanja Stojic
14 Joris Van Overeem
16 Gavriel Kanichowsky
9 Dor Turgeman
11 Sagiv Jehezkel
77 Osher Davida
17 Weslley
20 Henry Addo