Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Bu sezon Avrupa Ligi'nde kalesinde en fazla beklenen gol değeri gören iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek: Maccabi Tel Aviv (9.8 xGA) & Beşiktaş (9.7 xGA). Geride kalan dört haftada kalesine bu iki ekipten daha fazla isabetli şut gelen bir takım bulunmuyor (31; Dynamo Kiev ile eşit).



