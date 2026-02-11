Beşiktaş o kulübün hayallerini yıktı: Pazarlık için masaya oturacaklardı, şoka uğradılar!

Cagliari’nin sportif direktörü Angelozzi’nin "Almamak delilik" dediği Semih Kılıçsoy transferinde kriz çıktı. İtalyanların 12 milyon euroluk opsiyonu düşürme hayalleri, Beşiktaş yönetiminin katı tutumuna takıldı.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, son haftalardaki performansıyla büyüledi.
Sözleşmesinde 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan genç forvet için İtalyan ekibi harekete geçiyor.
Cagliari, Semih Kılıçsoy'un opsiyonunu kullanma kararı alırken, sportif direktör Angelozzi bunu açık bir şekilde dile getirmiş ve "Onu almamak delilik olur" demişti.
Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonunu düşürmek isteyen ve Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmak isteyen Cagliari'ye kötü haber geldi. Sabah'a göre Beşiktaş, milli forvetin opsiyonunda bir kuruş dahi indirime gitmeyecek.
Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yanı sıra +2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bulunuyor.