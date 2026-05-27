Beşiktaş’a müjde: Premier Lig devinin file bekçisi ayrılık kararını resmen iletti

19:01 27/05/2026, Çarşamba
Beşiktaş’ın transfer listesinin başında yer alan Premier Lig’in genç eldiveni için Avrupa transfer piyasasında hareketli günler başladı. Londra devinde beklediği süreyi bulamayan Kuzey Avrupalı kaleci, kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına ayrılık kararı aldı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kaleci transferi için gündemine giren Filip Jorgensen için flaş gelişmeler yaşanıyor.


BBC'de yer alan habere göre; 24 yaşındaki eldiven, forma şansı bulamadığı için İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor.


Danimarkalı kaleci, geride kalan sezonda Chelsea'da 12 resmi maçta oynadı.


Haberde, Beşiktaş’ın yanı sıra Genoa ve Porto'nun da Filip Jorgensen'i takip ettiği aktarıldı.


Chelsea'nin ise uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına izin verebileceği ifade edildi.


